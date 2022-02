Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va trimite „echipament de aparare” și ajutor umanitar Ucrainei, a anunțat duminica biroul primului ministru, potrivit AFP. Anunțul vine in urma atacurilor Greciei la adresa Rusiei, dupa ce forțele ruse au ucis sambata zece etnici greci in timpul invaziei sale in Ucraina, a precizat premierul…

- Gaziantep a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-2, de Altay Izmir, in etapa a 27-a a campionatului turc de fotbal SuperLig. Alexandru Maxim a marcat ambele goluri formației Gaziantep. Internaționalul roman a inscris in minutele 18, din penalty si 26. Mijlocașul a ajuns la sapte reusite…

- Echipa antrenata de Razvan Lucescu, PAOK Salonic, a remizat, duminica, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Aris, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului Greciei. La gazde, Cristian Ganea a jucat tot meciul. PAOK ocupa locul doi in clasament, cu 48 de puncte, cu 11 mai putine decat liderul Olympiakos.…

- Denis Alibec a marcat un gol pentru echipa Atromitos, in meciul incheiat la egalitate, scor 2-2, cu formatia OFI Creta, in etapa a 22-a a campionatului Greciei. Alibec, care a fost titular, a marcat in minutul 35 si a fost inlocuit in minutul 63. Celalalt gol al echipei Atromitos a fost inscris de Muniz,…

- Fotbalistul echipei Atromitos, Denis Alibec, a inscris un gol in meciul castigat, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, in fata formatiei Lamia, in etapa a XXI-a a campionatului Greciei. Alibec a marcat in minutul 88 golul de 3-1. Oaspetii au deschis scorul prin Eleftheriadis, in minutul 25.…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) s-a clasat pe locul 42 in etapa a 11-a la Raliul Dakar, la clasa moto, disputata pe distanta de 501 kilometri, la Bisha. In clasamentul general, Gyenes se afla pe locul 39. La clasa Original by Motul (fara asistenta tehnica), sportivul roman a ocupat…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a incheiat etapa a cincea la Raliul Dakar, la clasa moto, pe locul 43. Runda s-a disputat pe o distanta de 395 de kilometri. In jurul orei locale 12.00 (11.00 – ora Romaniei), cursa a fost oprita. In clasamentul general, Gyenes ocupa locul 44. La…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 4-0, echipa PAS Giannina, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Greciei, conform news.ro Golurile au fost marcate de Kurtic ’31 (penalti), ’63, Augusto ’68 si Akpom ’89. PAOK…