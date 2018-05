Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22 mai 2018, prim ministrul Viorica Dancila a participat la un dejun de lucru cu Sefii de Misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene HOMS acreditati la Bucuresti.Alaturi de Premierul Romaniei, la intrevedere au fost prezenti Teodor Melescanu, ministrul afacerilor externe,…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care modifica si completeaza Legea salarizarii unitare, fiind instroduse corectii pentru acele categorii de personal ale caror drepturi salariale nete aferente lunii martie au fost mai mici decat in luna februarie. Astfel, au fost scoase…

- Conducerea Universitatii din Bucuresti solicita demiterea ministrului Educatiei, Valentin Popa, avand in vedere ''masurile controversate'' luate de acesta, care ''au afectat grav sistemul de invatamant superior din Romania''.

- Profesorul Jean-Marie Lehn, laureat cu premiul Nobel pentru chimie in 1987, este invitat la Conferintele Ateneului Roman din Bucuresti, miercuri, 2 mai, de la ora 19.30, cand va vorbi despre tema evolutiei Universului, potrivit unui comunicat al institutiei. Lehn a fost, la sfarsitul anilor '90,…

- - tema principala a celei de-a treia ediții a conferinței internaționale „Patrimoniul cultural romanesc – Centenar 2018” de la Chișinau Protejarea, revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural comun romanesc și identificarea direcțiilor de cooperare intre instituțiile de cultura au fost principalele…

- „Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati și-a inceput activitatea in primavara anului 2016 dar, din cauza mecanismelor greoaie ale administrației, primul președinte al Consiliului, doamna Georgiana Pascu, a demisionat dupa numai 3 luni, acuzand…

- Angajații din Sanatate picheteaza ministerul de resort nemulțumiți fiind de legea salarizarii. Sindicaliștii au pichetat și ministerul Finanțelor. Federația Sanitas a organizat un miting de protest in fața ministerului Sanatații. Acesta a inceput la ora 11:00 și se va finaliza la ora 13:00. Sindicaliști…

- Potrivit deciziei sefei Executivului, acest comitet a fost infiintat avand in vedere prevederile unui memorandum aprobat de Guvern in sedinta din 22 februarie. Comitetul este condus de vicepremierul Viorel Stefan, in calitate de presedinte. In comitet vor fi reprezentate ministerele…