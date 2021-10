Ebola a reapărut în Congo, unde un copil de 3 ani a murit dinc auza acestei boli Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) colaboreaza cu autoritatile sanitare din Republica Democrata Congo (RDC) dupa ce un nou caz de Ebola a fost raportat în nord-estul tarii, a transmis organizatia citata de Xinhua.

Guvernul RDC a confirmat vineri seara ca un copil în vârsta de trei ani a murit de Ebola pe 6 octombrie, la Beni, în provincia Nord-Kivu, unul dintre epicentrele ultimului focar de Ebola care s-a încheiat pe 3 mai 2021.

"Personalul UNICEF este deja la fata locului pentru a raspunde la cea mai recenta resurgenta a Ebola. Personal suplimentar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

