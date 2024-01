Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 ianuarie 2024, ora 20.48, Politia Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca pe varianta ocolitoare a Sucevei a avut loc un accident rutier soldat cu victime. Polițiștii din cadrul Poliției Suceava – Biroul Rutier s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul ca…

- Masina implicata in accidentul de pe DE 85, judetul Bacau, era echipata cu anvelope de vara, au stabilit politistii in urma cercetarilor la fata locului. Copiii care au murit aveau 1 si 3 ani, potrivit news.ro.”Un conducator auto de 28 de ani, din judetul Vrancea, in timp ce conducea un autoturism…

- Un autoturism a luat foc, joi dimineata, intr-o gospodarie din localitatea Lunca, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Proprietara a povestit pompierilor ca a lasat motorul pornit si a intrat in casa. Dupa cateva minute a iesit afara si a observat ca iese…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, dupa ce o autoutilitara s-a rasturnat, pe numele soferului fiind intocmit dosar penal, pentru ca era baut. Accidentul a avut loc pe parcursul noptii de duminica spre luni, pe DJ 249, intre localitatile Macaresti si Prisecani din judetul Iasi, transmite…

- Un accident cumplit a avut loc, sambata, in judetul Satu Mare. Trei persoane, printre care un minor, au murit, sambata dimineata, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat intr-un sant cu apa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Accidentul s-a produs in localitatea…

- Tragedie pe sosele in județul Suceava. Un barbat de 47 de ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat intr-o prapastie. Pasagerul din dreapta a scapat ca prin minune și a primit ingrijiri medicale la fața locului. Accidentul mortal a avut loc la marginea comunei Carlibaba. Din cauza…

- Locomotiva Mocaniței de la Moldovița a sarit de pe șine dupa ce o mașina a ieșit din curtea unei case fara ca șoferul sa se asigure, potrivit Monitorul de Suceava . Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 11.00, in timp ce locomotiva se afla pe traseu, la aproximativ 1 kilometru de gara Moldovița.…

- Un barbat de 35 de ani a murit, iar o tanara de 21 de ani a fost ranita grav, duminica, in județul Teleorman. Autoturismul condus de barbat a parasit șoseaua intr-o curba la dreapta și a intrat frontal intr-un copac.Accidentul a avut loc in zorii zilei, in comuna Putineiu, potrivit mediafax.…