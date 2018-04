Ea este Kate Hudson a Turciei FOTO

E una dintre celebrele actrite ale Asiei Mici, iar publicul roman o stie din rolul lui Hurrem, din serialul „Suleyman Magnificul”. Uite cat de mult se aseamana Meryem Uzerli cu Kate Hudson. Meryem Uzerli este una dintre frumusetile blonde din cinematografia turca. Si asta pentru ca tatal ei, Huseyin, este turc, iar mama ei, Ursula, este nemtoaica. Meryem s-a nascut pe 12 august 1983 in Germania, la Kassel, mostenind trasaturile nordice ale mamei sale. Dupa ce a absolvit cursurile de actorie la Frese Schauspielstudio in Hamburg, s-a facut remarcata in special datorita rolului Sultanei Hurrem, din…