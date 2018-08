Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu numai ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, nu a convocat sesiunea extraordinara ceruta de Opozitie, ci, "intr-un gest suprem de lasitate" si-a delegat atributiile catre Carmen Mihalcescu, "sotia consilierului sau, Horia Mihalcescu".

- Președintele PNL, Liviu Dragnea, susține ca Liviu Dragnea și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților vicepreședintelui forului Carmen Mihalcescu, soția consilierului liderului PSD, menționand ca este un gest suprem de lașitate."Liviu Dragnea nu numai ca nu a convocat sesiunea…

- Compania de pariuri sportive Stanleybet a lansat o oferta speciala de pariuri privind nivelul ROBOR la 3 luni la finele lunii iunie și la finele anului. Stanleybet ofera o cota de 1,8 pentru posibilitatea ca ROBOR 3M sa depașeasca 3,5% pana pe 31 iulie și de 1,9 pentru cei care mizeaza ca indicatorul…

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Viorica Dancila, trei oameni cu cele mai inalte functii in statul roman dupa presedintele Klaus Iohannis, au decis sa refuze vineri invitatia de a participa la receptia organizata de ambasada SUA din Bucuresti de Ziua Americii. Presa a speculat ca presedintele…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a inceput joi dezbaterile si votul asupra modificarilor Codului penal. Printre cele mai importante modificari se numara redefinirea abuzului in serviciu, transmite News.ro . Sedinta Comisiei speciale pentru…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca, in aceasta perioada, se da o batalie uriașa in sistem, iar interesele politico-juridice sunt uriașe. Cristoiu arata ca Elena Udrea a fost condamnata pentru a-i imbunatați imaginea Elenei Udrea, in timp ce Liviu Dragnea va fi condamnat pentru ca exista un interes…

- Adrian Alexandrov ii simte lipsa logodnicei lui, Elena Udrea. Fosta blonda de la Cotrocei este in Costa Rica de ceva timp, iar el a ramas in Romania. Barbatul susține ca acesta este testul suprem pentru relație lor. In curand, cei doi vor deveni parinți pentru prima data. Prezent la un eveniment monden,…