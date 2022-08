Ea e fotomodelul care visează la Jocurile Olimpice! Participanta la Cupa Europei de la Izvorani, Ariana Chiș, una dintre componentele ștafetei mixte a Romaniei la triatlon, a pozat deja pentru un salon de infrumusețare Tinerii triatloniști romani au avut un weekend plin. Cupa Europeana pentru juniori desfașurata la Izvorani a reunit cei mai buni practicanți ai acestui sport de pe continent, iar rezultatele au fost foarte bune. Clasata pe locul 6 cu ștafeta mixta, Ariana Chiș este fotomodelul echipei. Ea chiar a pozat ca model pentru un salon de infrumusețare și nu exclude o cariera in domeniu, dar doar dupa ce va participa la Jocurile Olimpice!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

