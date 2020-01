Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a elaborat un proiect de reglementare a trotinetelor electrice pe drumurile publice. In conditiile in care, potrivit ministrului de Interne Marcel Vela, in perioada 2016 - 2019 au fost inregistrate aproape 200 de accidente rutiere cu aceste vehicule, soldate cu un deces si 37 raniti...