Cu 0,3% din aceasta suma, Romania ar fi putut scapa definitiv de problema grupurilor sanitare din școli. Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor […] The post E oficial: Romania nu a reușit sa trimita un plan național de redresare pentru cele 30,4 miliarde de euro oferiți de Comisia Europeana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .