Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa – Comitet Județean pentru Situații de Urgența – 12 octombrie Comunicat de presa – Comitet Județean pentru Situații de Urgența – 12 octombrie Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a aprobat…

- Prefectul Liliana Onet a convocat miercuri sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul careia s-a aprobat Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spatiilor/activitatilor unde exista un risc crescut de…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a aprobat Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de…

- Prefectul Mihai Catalin Vasii a convocat astazi o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in vederea dezbaterii și votarii unui proiect de Hotarare privind instituirea unor masuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus la nivelul județului Brașov.…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in cadrul careia s-a luat Hotararea privind schimbarea scenariului pentru desfașurarea cursurilor la Liceul Teologic Penticostal Logos din Timișoara, județul Timiș. „Se suspenda temporar activitațile…

- Avand in vedere prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in baza HG 668/2020, prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a adoptat prin vot Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii…

- Avand in vedere prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in baza HG 668/2020, prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a adoptat prin vot Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii…

- Printr-o decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise, in județul Cluj, de sambata, 8 august, ora 00.00. De asemenea, se specifica faptul ca masca trebuie purtata astfel incat sa acopere nasul și gura si este obligatorie…