Uniți pentru Fabi, băiețelul de un an jumătate, care are nevoie de noi

El este Fabi, are 1 an și jumătate și este un copil energic, extrem de iubitor și de curios. Fabi este fascinat de orice are butoane. Nu știi să folosești masina de cafea? Cu siguranta, Fabi te va ajuta. Fabi a fost mereu un copil „certat cu somnul” și… [citeste mai departe]