E mult sau puţin? 8.300 de lei salariul mediu net la Consiliul Judeţean. Mai mult ca dublu decât în 2018 Cele mai multe declaratii de avere depuse de angajatii CJ pentru anul trecut mentioneaza venituri de peste 8 mii de lei. Cel mai mult a castigat sefa Directiei Economice. Pentru anul in curs, bugetul cheltuielilor de personal este de peste doua ori mai mare decat cel din 2018 Elena Arvinte este cel mai bine platit director executiv de la CJ. Sefa Directiei Economice a incasat anul trecut 120 de mii de lei, la care se adauga 18.588 de la Asociatia Euronest, 54.375 de lei de la ApaVital, indemnizatia de administrator, si inca 5352 lei primiti in calitate de cenzor la Agentia de Dezvoltare Regionala… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

