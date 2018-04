Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a intocmit un raport extrem de critic fata de Legile Justitiei adoptate recent la Bucuresti. Un oficial din Consiliul Europei, care a citit raportul, ne-a sintetizat care sunt principalele obiectii ale expertilor europeni.…

- Hollande si-a stabilit deja traseul reformei in educatie (Foto: L’Express) Slaba performanța a sistemului de educație limiteaza posbilitațile de creștere pe termen lung, avertizeaza Comisia Europeana in Raportul de țara prezentat miercuri. Documentul identifica și principalele cauze ale eșecului sistemului…

- Un document secret despre interceptari abuzive, in scopuri politice, ar putea provoaca un scandal monstru in Statele Unite. Președintele Donald Trump a dat unda verde pentru declasificarea documentului intocmit de un grup de republicani din Congres.

- În urma publicarii clasamentului anual al celor mai inovatoare 50 de companii din întreaga lume în 2018, Orange a fost desemnata drept cea mai inovatoare companie europeana, ocupând locul #19, fiind si singurul operator de telecomunicatii din Europa prezent în top.…

- Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” in cooperare cu IDEA International a prezentat, astazi, raportul Starea Democrației Locale (SoLD) in Republica Moldova. Proiectul este finanțat de Agenția Elvețiana pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). Raportul de evaluare a democrației…

- Ultimul raport GRECO al Consiliului Europei releva faptul ca Romania a facut putine progrese in prevenirea coruptiei in privinta parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor. In plus, GRECO considera de asemenea ca Romania nu a acordat inca o atentie corespunzatoare imbunatatirii activitatii Agentiei…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Sedinta este convocata la solicitarea mai multor lideri…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, se afla, la ora transmiterii stirii, la sediul Guvernului, unde a mers sa ii prezinte premierului Mihai Tudose raportul solicitat de seful Executivului in legatura cu cazul politistului pedofil.