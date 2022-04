“E înfiorător ce se petrece la Protecția Copilului! și nu de ieri, de azi, ci de mulți ani!” Imaginea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vaslui este din nou afectata dupa ce la mijlocul saptamanii trecute, un angajat al centrului pentru persoane cu dizabilitați din comuna Deleni a fost arestat 30 de zile pentru comiterea infracțiunilor de viol in forma continuata și purtare abuziva. Despre abuzurile savarșite de Peti B. probabil nu s-ar fi aflat niciodata daca un coleg de munca nu lua atitudine. Acesta din urma s-a speriat cand a vazut ca unul dintre beneficiarii centrului are ochii vineți și și-a inștiințat superiorii, care au sunat la 112. Oamenii legii au… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

