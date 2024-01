Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Niculae, președintele Rapidului, a vorbit despre situația lui Horațiu Moldovan, portar care s-ar putea desparți de giuleșteni iarna aceasta. Prestațiile bune din poarta naționalei și a Rapidului au atras tot mai mult interes pentru Moldovan. Internaționalul roman ar putea pleca din Giulești chiar…

- Cu Horațiu Moldovan curtat tot mai intens din strainatate, Rapid se gandește serios la un inlocuitor și s-au oprit la varianta Silviu Lung jr (34 de ani). Prestațiile bune din poarta naționalei și a Rapidului au atras tot mai mult interes pentru Moldovan. Internaționalul roman ar putea pleca din Giulești…

- Horațiu Moldovan (25 de ani), portarul de la Rapid, ar fi pe lista lui Betis, locul 7 in La Liga. Prestațiile bune din poarta naționalei și a Rapidului au atras tot mai mult interes pentru Moldovan. Internaționalul roman ar putea pleca din Giulești chiar in acest mercato, are o clauza de 800.000 de…

- Horațiu Moldovan, 25 de ani, ar putea pleca in aceasta iarna de la Rapid. Portarul naționalei Romaniei este dorit in Elveția, de FC Basel. GSP a aflat ca data limita pentru transferul sau este 20 ianuarie. Recent, acționarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu, anunța la DigiSport ca „am stabilit…

- Farul a trimis de doua ori mingea in poarta Rapidului, dar ambele reușite din prima repriza au fost anulate din cauza unor poziții de ofsaid. Derby-ul ultimei etape din 2023 a dezamagit in prima repriza. Campioana s-a apropiat mai des de careul Rapidului. Louis Munteanu și Andrei Artean l-au invins…

- Nicolae Grigore, selecționerul Romaniei U16 și fost mijlocaș important la Rapid, a identificat doua momente care ar fi putut duce la criza echipei din Giulești din acest moment. Rapid are 5 meciuri la rand in Liga 1 fara victorie, nu a mai caștigat de pe 5 noiembrie, de la 2-1 cu FCSB. Iar Nicolae Grigore…

- Presedintele clubului de fotbal FC Rapid Bucuresti, Daniel Niculae, a declarat, joi, ca portarul Horatiu Moldovan are o clauza de reziliere a contractului mai mare de 800.000 de euro, insa chiar si in aceste conditii existenta acesteia reprezinta o problema, potrivit Agerpres.El a mentionat ca pe…

- Daniel Niculae a reactionat dupa ce s-a spus ca Horatiu Moldovan ar putea pleca de la Rapid. Si presedintele Rapidului a confirmat ca exista o clauza de reziliere pentru Horatiu Moldovan. Niculae a spus ca nu exista inca nicio oferta concreta pentru titularul nationalei, dar a recunoscut ca exista discutii…