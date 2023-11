Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, alocarea pentru Ministerul Dezvoltarii a 250 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru plata de lucrari realizate in cadrul Programului de constructii de interes public si social, potrivit Agerpres. Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a prezentat, dupa sedinta…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a informat, joi, ca, potrivit evaluarilor, in prezent, este nevoie de aproximativ 3 miliarde lei pentru a se ajunge cu platile la zi la proiectele in derulare prin Compania Nationala de Investitii, Programul National de Dezvoltare Locala 1 si 2 si Programul „Anghel…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a precizat, joi, ca, in momentul de fata, este necesara o suma de circa trei miliarde lei pentru a ajunge cu platile la zi la proiectele in derulare prin Compania Nationala de Investitii, Programul National de Dezvoltare Locala 1 si 2 si Programul „Anghel Saligny”.…

- Ministrul Dezvoltarii a adaugat, in briefingul de presa sustinut la finalul sedintei de joi a Guvernului, ca Secretariatul General al Guvernului centralizeaza solicitarile de la toate unitatile administrativ-teritoriale privind necesarul de fonduri. Astfel, in sedinta Executivului de saptamana viitoare…

- Executivul va aproba in ședința de joi, 16 noiembrie, un memorandum prin care autoritațile centrale și locale sa poata face plați pentru investiții, scrie Ziare.com.Deblocarea fondurilor vine in contextul in care Guvernul a ordonat primarilor sa vireze excedentul catre Fondul de Rezerva Bugetara și…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea, a trecut și prin județul Neamț, intr-o vizita de lucru care a cuprins peste 30 de județe. Vizita ii poate oferi o imagine de ansamblu a ceea ce se realizeaza in teren prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), Programul Național de Investiții (PNI) Anghel…

- Executivul a aprobat luni alocarea de la Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului a sumei de 930 milioane lei pentru continuarea finantarii unor proiecte europene sau investitii in infrastructura, dar si pentru activitati sportive. Este vorba de 500 de milioane de lei din fondul de rezerva,…

- Executivul a adoptat, luni la propunerea Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, o hotarare pentru alocarea sumei de 500 de milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe acest an, pentru continuitatea derularii unor programe…