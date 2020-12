E-Distribuţie Muntenia a investit 230 milioane lei în acest an în modernizarea reţelelor de energie electrică din Ilfov, Giurgiu şi Bucureşti ”E-Distributie Muntenia, operatorul de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, a investit anul acesta aproape 230 milioane de lei in digitalizare si in modernizarea echipamentelor si retelelor de energie electrica din judetele Ilfov, Giurgiu si din Municipiul Bucuresti. Din investitiile actuale prevazute, peste 60 milioane de lei au fost alocati pentru linii de 110 KV si statii de transformare, 73 de milioane de lei pentru linii de medie si de joasa tensiune, 30 de milioane de lei in puncte de alimentare si posturi de transformare si aproximativ 40 de milioane de lei in echipamente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

