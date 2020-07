E CLAR! La toamnă vine TSUNAMI! O spune managerul de la Babeș Timișoara "La toamna ne așteptam la un tsunami", este semnalul de alarma tras de managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea. El spune ca in Romania asistam la o creștere exponențiala a cazurilor de coronavirus și ca cei care susțin ca nu exsta Covid sau decese ar trebui sa raspunda penal. "Am spus ca in iulie vom avea 700 – 800 de cazuri. Se pare ca a explodat creșterea exponențiala. Severitatea cazurilor e in creștere incredibila, ne așteptam la ce e mai rau. Ne așteptam la un tsunami. Valul unu va fi replica palida a valului 2. Daca nu se va termina cu nebunelile cu antivacciniștii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

