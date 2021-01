Stiri pe aceeasi tema

- In plin razboi al controverselor legate de liberalizarea pieței de energie, Electrica Furnizare face o mutare inteligenta in zona de eficientizare a relației cu clienții. Pentru modificarea contractelor existente, compania renunța la procedurile birocratice clasice și anunța ca va procesa…

- Liderii sindicali din Sanatate se numara printre cei mai influenti "actori" din sistem atunci cand vine vorba de reformele dure anuntate de autoritati. Mereu chemate la consultari, sindicatele din Sanatate rotesc in pozitiile cheie din cadrul propriilor organizatii aceleasi persoane. Se redeschid…

- "Este vorba despre perioada in care consumatorii casnici pot incheia contracte pe piata concurentiala cu furnizorul lor, care se prelungeste pana la 31 martie, urmand ca acel pret din oferta concurentiala sa se aplice cu data de 1 ianuarie. Pana acum, acest termen era 1 februarie, iar propunerea este…

- Politizarea pandemiei de COVID in contextul organizarii cu orice preț a alegerilor devine deja una grețoasa, cu fiecare zi care ne apropie de 6 decembrie. Astfel ca, in timp ce președintele Klaus Iohannis da asigurari ca la Direcțiile de Sanatate Publica "au fost unele mici probleme, dar acum totul…

- Prezentatorul ”In gura presei” s-a intrebat in mod ironic, pe rețeaua de socializare, de ce nu duc cazurile grave de bolnavi de coronavirus sa fie tratate in strainatate, așa cum cerea ”propaganda” in cazul victimelor de la Colectiv. Numai ca, de data aceasta, Romania, chiar ia in calcul așa ceva, cu…

- RESTRICTII…Vasluienii care in aceasta iarna aveau planificate vacante, vizite la rude, plimbari in statiunile montane, vor trebui sa-si modifice planurile. Asta dupa ce seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a sustinut ca perioada Sarbatorilor de iarna va fi una cu restrictii…

- A inceput judecata pe fond in dosarul crimelor de la Caracal de care este acuzat Gheorghe Dinca. Avocatul familiei Macesanu a declarat ca va inainta o solicitare catre instanta, aceasta solicitare putand schimba cursul procesului.

- Maramuresul lovit de un nou val de coronavirus. Zeci de cazuri noi de infectari cu COVID-19 și patru persoane decedate Deces nr. 147 Maramures, persoana feminina categoria de varsta peste 80 de ani, a prezentat comorbiditati.