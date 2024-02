Medicamentul care va schimba lumea dă teste promițătoare: Ar putea elimina obezitatea Datele obtinute in urma studiilor in stadiu incipient, desfasurate pe animale si oameni, asupra medicamentului experimental impotriva obezitatii dezvoltat de Amgen, publicate intr-un jurnal medical, au dovedit ca acesta favorizeaza pierderea semnificativa din greutate, avand un profil de siguranta acceptabil, a anuntat luni compania americana, transmite Reuters. Setul de date publicat in jurnalul stiintific Nature Metabolism detaliaza rezultatele si efectele adverse in cazul celor 49 de pacienti care au participat la studiul clinic de faza 1 asupra medicamentului experimental Maridebart cafraglutide. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac Robert Fico a insistat marti ca viata in capitala ucraineana este "absolut normala" si ca nu exista niciun razboi, declaratiile fiind facute cu o zi inainte de prima sa intalnire cu premierul ucrainean si la doar cateva ore dupa ce rachete rusesti cazusera asupra Kievului, relateaza…

- La un an de la acțiunea ofițerilor anticorupție la cabinetul de oncologie din ambulatoriul Spitalul Județean de Urgența Suceava, judecatorii au decis ca procesul doctoriței Anca Dumitrovici Ababneh poate sa inceapa. Șefa secției Oncologie, acuzata ca a luat mita de la aproape 300 de pacienți, nu a contestat…

- "Lumea sta deoparte in timp ce civili, in cea mai mare parte femei si copii, sunt ucisi, mutilati, bombardati, fortati sa plece din casele lor si nu pot avea acces la ajutor umanitar", a spus secretarul general al ONU.Acesta si-a "reiterat apelul la o incetare a focului umanitara imediata in Gaza si…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au inregistrat in 2023 cel mai bun an de la pandemie, in urma atenuarii perturbarilor din lanturile de aprovizionare, si a majorarii cererii pentru vehicule electrice (EV), arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din…

- Jumatate din populația lumii va fi chemata la urne in 2024, vor fi alegeri prezidențiale in 30 de state și legislative in alte 20. Romania va avea patru tururi de scrutin – alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Conform calculelor AFP, 49% din populația planetei va fi chemata…

- Vine vacanța de iarna, un timp al tihnei și al bucuriei, in prezența unei carți preferate și a unei cani cu ceai aromat, langa bradul de Craciun. E timpul potrivit sa vorbim despre lectura, mai ales despre un club de lectura, pe care o bacauanca iubitoare de carți, Sanziana Balțatescu, l-a deschis la…

- Observatorii din cadrul negocierilor au spus ca Arabia Saudita si Rusia insista ca COP28 sa se concentreze doar pe reducerea poluarii climatice, fara a mentiona combustibilii fosili care o cauzeaza. La inceputul acestei saptamani, OPEC a trimis o scrisoare prin care ii indeamna pe membrii sai si aliatii…

- O batalie in cadrul conducerii OpenAI, o companie care valoreaza zeci de miliarde de dolari și a carei tehnologie futurista ar putea fie sa salveze lumea, fie sa o distruga, pare desprinsa din scenariul unui film, insa este cat de reala posibil, noteaza BBC. Directorul executiv al OpenAI, care a atras…