DW: Putin, sah mat. Nimeni nu l-a invins si pedepsit atat de crunt, pana acum, pe tarul mafiot, ca Alexei Navalnii

- Ce urmari va avea cumplita infrangere la tabla de sah a presedintelui rus si a serviciilor lui, date gata de primul om politic al opozitiei, care, desi dezarmat, isi depaseste conditia de victima si devine un biruitor?

- Intr-un forum de discutii, Putin a spus ca „a cerut imediat" procurorului general rus sa permita oponentului sau politic sa paraseasca Rusia pentru tratament de urgenta la Berlin, in ciuda „restrictiilor" judiciare care l-au impiedicat pe Navalny sa paraseasca tara. Uniunea Europeana a decis joi impunerea…

- Toxicologul-șef al districtului federal siberian și al regiunii Omsk, doctorul in științe medicale, șeful departamentului toxicologic al spitalului de urgența nr.1 din Omsk, Alexandr Sabaev, a vorbit intr-un interviu acordat pentru RIA Novosti despre tratamentul lui Alexei Navalnii - otravirea a…

- Intr-un interviu pentru Der Spiegel, Navalnii a declarat ca liderul de la Kremlin se afla in spatele tentativei de asasinat dar a subliniat ca nu se teme de regim si ca va reveni in Rusia: „Misiunea mea acum este sa raman curajos". „Sustin ca Putin se afla in spatele infractiunii si nu am nicio alta…

- "Am ajuns (....) la acest acord aprobat cu o majoritate larga" de catre regiuni, care sunt competente sa decida in materie de sanatate, a declarat presei ministrul sanatatii Salvador Illa. Chiar daca mai multe regiuni au votat impotriva, inclusiv Madridul, aceste masuri "trebuie sa fie aplicate"…

- Navalnii afirma ca, in acest moment, nu are nicio alta ipoteza legata de ceea ce i s-a intamplat: „Putin este in spatele tentativei de otravire, alta explicație nu am”. El adauga insa ca datoria lui este aceea de a nu se lasa intimidat: „Datoria mea este sa raman tipul caruia nu-i este frica. Și…

- Activele liderului opozitiei ruse au fost blocate pe 27 august, in cadrul unei proceduri judiciare lansate de catre un apropiat al Kremlinului. O instanta judiciara rusa a decis in octombrie 2019 ca Aleksei Navalnii si asociatii sai trebuie sa achite daune in valoare de 1,4 milioane de dolari intr-un…

- Executori judecatorești ruși au blocat conturile și au pus sechestru pe o parte a apartamentului opozantului Aleksei Navalnîi, pe când acesta se afla în coma în spital dupa o presupusa otravire cu Noviciok, la sfârșitul lunii august, a informat joi purtatoarea sa de cuvânt,…