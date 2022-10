DW: Cum știu rușii unde să lovească exact infrastructura energetică ucraineană? „Va fi cea mai grea iarna din istorie”, asta le-a spus Volodimir Zelenski ucrainenilor, ca sa-i pregateasca pentru ce va urma. Situația este deja dramatica. Oamenii care mai au inca locuințele intacte cauta orice poate fi pus pe foc. In orașele serios afectate de atacurile Rusiei, lipsa incalzirii e regula, nu excepția. Pana acum, armata Moscovei a distrus aproximativ 40 la suta din aprovizionarea cu energie a Ucrainei. In estul țarii, de-a lungul liniei frontului, situația este extrem de dificila. Ucrainenii i-au alungat pe ruși din orașul Liman și imprejurimi. Dar acolo, oamenii locuiesc pur… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

