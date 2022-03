Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a anuntat, miercuri, incheierea pe cale amiabila a contractului cu antrenorul Flavius Stoican. Stoican a fost intalat pe banca tehnica a gruparii bucureștene la finalul anului trecut, in locul lui Mircea Rednic. Flavius Stoican a adunat 8 etape in Liga 1 pe banca dinamovistilor, palmaresul fiind…

- Dinamo a fost aproape de a avea un nou antrenor. Stoican și-a anunțat plecarea de la echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare. Suporterii de la DDB au cerut demiterea lui Flavius Stoican și aducerea lui Dusan Uhrin Jr. Stoican a semnat rezilierea contractului, dar jucatorii nu au fost de acord cu plecarea…

- Nicolo Napoli este noul antrenor al echipei FC U Craiova 1948. Italianul a semnat un contract valabil pana in vara acestui an, cu posibilitatea de a-si prelungi intelegerea cu inca un an, a anuntat, marti, nou-promovata pe pagina de Facebook. Echipa patronata de Adrian Mititelu, ramasese fara antrenor…

- Antrenorul italian Nicolo Napoli a semnat contractul cu FC U Craiova, a anuntat, marti, gruparea olteana, intr-un scurt comunicat. "Tehnicianul italian, in varsta de 59 ani, a semnat un contract cu gruparea alb-albastra pana in vara acestui an, cu posibilitatea de a-si prelungi intelegerea pentru inca…

- Dinamo București trece prin cel mai dificil sezon din istorie (se afla pe penultimul loc), dar Mirel Radoi este sigur ca gruparea din Ștefan cel Mare nu va retrograda. Fostul selecționer a declarat ca are informatii ca numarul de echipe în Liga I va fi crescut din nou, la 18 formatii."Indiferent…

- Flavius Stoican a fost numit in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, in locul lui Mircea Rednic, a anuntat, marti, administratorul special al clubului, Iuliu Muresan, pe pagina de Facebook a gruparii din Soseaua Stefan cel Mare.Despartirea de Rednic survine dupa ce Dinamo…

- Autoritatile deschid doua puncte de trecere suplimentare la frontiera cu Ungaria, in judetul Arad, respectiv Variasul Mic si Nadlac III. Aceste puncte de frontiera urmeaza sa preia o parte dintre calatorii care vin in tara in aceasta perioada. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Andrei…