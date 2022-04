Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a semnat astazi contractul pentru lucrarile de modernizare a iluminatului public pe trei artere foarte circulate ale Timișoarei: Calea Aradului, Calea Torontalului și Calea Sever Bocu. Potrivit edilului, beneficiile imediate ale acestei investiții de un milion de lei sunt o factura…

- DIICOT Timișoara a finalizat ancheta in dosarul gruparii afgano -iraniano – romane de trafic de persoane care acționa in zona autostrazii, fiind trimiși in judecata 23 inculpati – 19 cetateni straini in stare de arest preventiv și 4 cetațeni romani arestați la domiciliu- pentru savarșirea infracțiunilor…

- SCM Timisoara a trecut, asa cum era de asteptat, de CSM Targu Jiu. Diferenta s-a marit simtitor spre final, s-a incheiat 80-56. A fost o zi buna si pentru un suporter norocos din sala, care a reusit sa ia premiul din pauza pus la bataie de organizatori. Primul sfert s-a incheiat cu scorul de 22-14 […]…

- Scena muzicala timișoreana va avea parte de un eveniment deosebit la sfarșitul lunii februarie, cand sub genericul „LOST TAPES – muzica pierduta și regasita a anilor ‘90” se va lansa un material discografic de colecție alcatuit dintr-o serie de melodii care n-au aparut pana acum pe niciun disc. „Efervescența…

- Liga Naționala de Baschet Feminin a continuat cu etapa a 18-a, in care ar fi trebuit sa se dispute patru partide intr-o singura zi, dar duelul dintre Phoenix Constanța și Olimpia CSU Brașov a fost amanat dupa ce in tabara formației de sub Tampa au aparut cazuri pozitive de Covid-19. […] Articolul CSM…

- Timișorenii infectați cu COVID-19 pot fi evaluați și la Spitalul Județean. Centrul de evaluare din cadrul unitații sanitare, al optulea din județ, a devenit luni operațional. Acesta funcționeaza in zona ambulatoriului, iar programul este de luni pana vineri intre orele 13:00 și 17:00. „Centrul va oferi…

- Afectata serios de Covid in ultima perioada, SCM OHMA Timisoara a anuntat in aceasta seara un nou transfer. „Leii din Banat” au inregimentat chiar un fost jucator pitestean – americanul Gary Talton – dar acesta nu va avea drept de joc pentru duelul cu FC Arges de duminica. Alb-violetii au anuntat ca…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 1.429 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 5.113 teste efectuate (din care 2.086 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (741), Giroc (116), Dumbravița (74),…