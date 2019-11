Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Burgiu, șeful Termoenergetica, societatea care a preluat activitatea RADET, a explicat ca doi indivizi care au ieșit dintr-un bar ar fi aruncat cele noua semnalizatoare in groapa in care au cazut cele doua mașini duminica seara, transmite Mediafax. Șeful Termoenergetica susține ca, la scurt…

- ​Alexandru Burghiu, șeful Termoenergetica, societate care preia activitatea RADET, a declarat faptul ca doi indivizi care au ieșit dintr-un bar ar fi aruncat cele noua semnalizatoare in groapa.

- RADET a fost in imposibilitatea de a furniza catre consumatorii din sectoarele 1 si 5 apa calda de consum si caldura la parametri contractuali in urma unei avarii la ELCEN - CET Grozavesti, au anuntat, sambata seara, reprezentantii companiei. In cursul zilei de duminica, un alt incident i-a șocat pe…

- O artista celebra din showbizul nostru a fost cea care a dat startul impodobitului brazilor de Craciun. Insa, chiar daca momentul pare unul foarte furmos, din pacate, artista nu se poate bucura la maximum de clipele magice de langa brad.

- In urma cu 2 ani și 3 luni, artista, pe atunci in varsta de 27 de ani, era condusa pe ultimul drum de familie, in satul natal, scrie wowbiz.ro. Dupa luni bune de suferința din cauza bolii, vlaguita de puteri pana a ajuns piele și os, fata s-a stins, lasand in urma ei multe semne de intrebare…

- Emilian Raducu a explicat gestul la o emisiune tv. "A fost un doliu pe care l-am avut aici la casa parinteasca unde s-a nascut Denisa si un doliu care a fost la Bucuresti la apartamentul pe care l-a avut. Si vecinii de acolo, bine, nu cu rautate, dar au spus ca ar fi indicat sa-l luam de acolo…

- „Cine sapa groapa altuia, cade singur in ea.” Un prahovean in varsta de 64 de ani a murit dupa ce a dat foc casei unui vecin. Conflictele celor doi barbati sunt cunoscute ca fiind vechi. Marti seara, pe 29 octombrie, ar fi iscat o cearta intre cei doi. Motivul ce-a stat la baza acesteia…

- Clipe grele pentru fostul iubit al Denisei Raducu. Ticy, caci despre el este vorba, a trecut prin nu mai puțin de 14 intervenții medicale, in ultimele 6 luni. Motivul? Despre asta a vorbit chiar el, la TV.