Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost transportata la spital dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier ce a avut loc in comuna Feleacu, in aceasta dimineața.„O autospeciala și un echipaj SMURD au fost dislocate in localitatea Feleacu in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața.Solicitarea pentru intervenția…

- Potrivit primelor informații, patru persoane au fost implicate in accident, dintre care doi adulți și doi copii.In urma verificarilor, cei doi adulți și unul dintre copii nu au necesitat inițial asistența medicala. Ulterior, aceștia au fost examinați și transportați la unitați medicale pentru investigații…

- Una dintre victimele din țara noastra, care a murit in urma tragediei din Belgia, era din Caușeni. Potrivit surorii acestuia, tanarul, in varsta de 29 de ani, lucra in Belgia de mai bine de 4 ani, iar ultima data a revenit acasa pentru cateva zile in luna ianuarie, atunci cand

- Un accident tragic s-a petrecut in Dolj! Un tanar de numai 27 de ani și-a gasit sfarșitul, dupa ce a fost spulberat de un autoturism, in timp ce traversa strada. Din pacate, potrivit primelor informații aparute in presa, baiatul nu a mai avut nicio șansa de supraviețuri, stingandu-se din viața cateva…

- Originara din Constanta, Ana Ayda s a stins din viata la numai 33 de ani, dupa ce a suferit un atac cerebral. Astazi are loc, la cimitirul din orasul constantean Ovidiu, inmormantarea celei ce a fost Ana Ayda Humet, sotia handbalistului Javier Humet, de la Dinamo Bucuresti, dar care a jucat si la HCM…

- Un accident cumplit a avut loc miercuri dimineața, 12 mai, in Constanța, intre localitațile Topraisar spre Mereni. Din pacate, tragedia s-a soldat cu moartea unui barbat. Potrivit primelor informații, alți patru au ajuns la spital cu rani, fiind transportați de urgența!

- Durere fara margini in familia lui Dima Priceputu, primarul PSD care se afla la cel de-al treilea mandat al sau. Barbatul fusese diagnosticat cu Covid-19 in urma cu trei saptamani, iar din pacate boala a avansat. In cursul acestei nopți, primarul comunei Viziru a pierdut lupta cu viața, fiind rapus…

- Tragedie uriașa intr-un spital din Bagdad, Irak. Cel puțin 23 de pacienți internați cu Covid și-au pierdut viața intr-un incendiu devastator izbucnit intr-un spital, sambata seara. Potrivit primelor informații aparute in presa din strainatate, cauza deflagrației ar fi fost explozia unui rezervor de…