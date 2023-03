După tancurile Leopard, primele tancuri britanice Challenger au sosit în Ucraina Primele tancuri britanice Challenger au sosit in Ucraina, a anuntat luni seara ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, transmite AFP. Reznikov a spus ca „Challenger britanice, Stryker si Cougar americane si Marder germane” s-au „adaugat unitatilor ucrainene”. Ministrul ucrainean a adaugat o fotografie cu aceste vehicule in postarea sa de pe Facebook, fara sa mentioneze cand anume au ajuns, potrivit agerpres.ro . Mai multe tancuri britanice Challenger au fost confirmate de o purtatoare de cuvant a ministerului ucrainean al apararii, Irina Zolotar, ca sunt deja in Ucraina O purtatoare… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

