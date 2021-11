Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat joi ca ''are in vedere'' un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP. ''Aceasta este ceva ce avem in vedere'', a…

- Președintele SUA Joe Biden este așteptat sa anunțe boicotarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing de catre oficialii americani, potrivit Washington Post. Mai mulți parlamentari democrați și republicani, printre care președintele Camerei Reprezentaților Nancy Pelosi, au cerut boicot diplomatic…

- Statele Unite au indemnat joi China sa nu limiteze accesul și circulația jurnaliștilor care vor relata despre Jocurile Olimpice de iarna de anul viitor de la Beijing. Clubul Corespondenților Straini din China...

- SUA au indemnat joi China sa nu restrictioneze accesul si libertatea de miscare pentru jurnalistii care vor relata anul viitor de la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, relateaza Reuters. Clubul corespondentilor de…

- Un aviz afisat pe site-ul Ministerului chinez al Comertului luni seara indemna ”gospodariile sa stocheze o anumita cantitate de produse de prima necesitate, pentru a face fata nevoilor zilnice si cazurilor de urgenta”. Acest aviz nu precizeaza motivul acestui apel si nici daca tara este amenintata de…

- Un al treilea oras din China a intrat joi in carantina dupa depistarea unui singur caz de COVID-19, in contextul in care autoritatile incearca sa impiedice o reizbucnire a epidemiei, cu mai putin de 100 de zile inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, informeaza AFP.Circa sase…

- ​Maratonul de la Wuhan (China), care urma sa aiba loc duminica, a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, cu aproape 100 de zile înainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, informeaza AFP.Duminica, autoritatile chineze au raportat 26 de noi cazuri de infectare cu…

- Companiile ar putea beneficia de facilitati fiscale in cadrul unui plan pentru ca UE sa produca o cincime din cererea de magneti de pamanturi rare pana in 2030, potrivit Aliantei Europene pentru Materii Prime (European Raw Materials Alliance – ERMA). In prezent, 95% din magnetii permanenti ai UE, de…