Dupa spitale, China construiește o fabrică de măşti medicinale în şase zile O cladire industriala din Beijing va fi reconvertita in doar sase zile intr-o noua uzina care va produce masti medicinale, Noua uzina este necesara pentru a face fata cererii explozive pentru acest produs pe fondul epidemiei de coronavirus, a anuntat luni agentia oficiala de presa Xinhua, preluata de Reuters, potrivit Agerpres .Noua uzina, care va fi construita de China Construction First Group, ar urma sa poata produce 250.000 de masti medicinale pe zi. Xinhua precizeaza ca lucrarile de constructie au inceput luni si muncitorii lucreaza in schimburi pentru a putea finaliza proiectul pana sambata,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

