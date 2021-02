Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de conducere al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo a aprobat joi numirea fostei sportive Seiko Hashimoto in functia de presedinte al acestui organism, in locul lui Yoshiro Mori, care a demisionat saptamana trecuta, in urma scandalului generat de afirmatiile…

- Seiko Hashimoto, ministrul pentru Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice de la Tokyo, este candidata preferata pentru a-i succede ca presedinte al Comitetului japonez de organizare Tokyo-2020 lui Yoshiro Mori, care a demisionat saptamana trecuta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Recenta…

- Seiko Hashimoto, ministrul pentru Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice de la Tokyo, este candidata preferata pentru a-i succede ca presedinte al Comitetului japonez de organizare Tokyo-2020 lui Yoshiro Mori, care a demisionat saptamana trecuta, informeaza Reuters. Recenta demisie a lui Mori, in…

- Presedintele comitetului Tokyo-2020, Yoshiro Mori, a anunțat, marți, ca Japonia va organiza Jocurile Olimpice in vara acestui an, indiferent de evolutia situatiei pandemiei de coronavirus, informeaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Jocurile Olimpice de vara 2020 au fost reprogramate in perioada…

- Cele 28 de membre ale Asociatiei federatiilor internationale olimpice de vara (ASOIF) sunt puternic afectate financiar de amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, dar nu risca falimentul nici in cazul in care competitia ar fi anulata, a declarat pentru Reuters directorul executiv…

- Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris vor merge inainte conform planificarii, indiferent de soarta Jocurilor Olimpice de la Tokyo din aceasta vara, in contextul actual al pandemiei de coronavirus, a anuntat Comitetul francez de organizare, citat de Reuters. Saptamana trecuta, Japonia si Comitetul…