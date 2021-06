După primul trimestru, managerii români văd un an cu creștere economică dar marcat de inflație 77% dintre manageri declara ca leul va scadea in raport cu euro, iar 74% considera ca inflația va crește. 30% dintre manageri considera ca in continuare vom avea parte de recesiune. Indicele CONFIDEX, care masoara increderea managerilor in economie, indica un optimism inca reținut, cu o creștere insa constanta, pana la 47 in Q1 2021, de la 45 in Q4 2020 și 41 in Q2 și Q3 2020. 25% dintre manageri considera ca vor fi afectați de creșterea costurilor de producție. Managerii vad in continuare o criza in V, cu revenirea in 2 viteze. Increderea managerilor in economia romaneasca a crescut in Q1 2021,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea la nivelul de dinainte de pandemie a fost, în acest an, una dintre principalele ținte pentru majoritatea managerilor. Datele studiului Confidex din cele patru trimestre de pandemie confirma un model de revenire în “V” asimptotic, în mai multe viteze .„Însa…

- Increderea managerilor in economia romaneasca a crescut in primul trimestru al acestui an, iar perspectiva evolutiei acesteia in urmatoarele luni este de asemenea mai buna, cu doar 17% dintre manageri considerand ca PIB-ul va scadea, in comparatie cu 46% in ultimul trimestru al anului trecut, arata…

- Increderea managerilor in economia romaneasca a crescut in primul trimestru al acestui an, iar perspectiva evolutiei acesteia in urmatoarele luni este de asemenea mai buna, cu doar 17% dintre manageri considerand ca PIB-ul va scadea, in comparatie cu 46% in ultimul trimestru al anului trecut, arata…

- Increderea managerilor in economia romaneasca a crescut in Q1 2021, iar perspectiva evolutiei acesteia in urmatoarele luni este de asemenea mai buna, cu doar 17% dintre manageri considerand ca PIB-ul va scadea (in comparatie cu 46% in Q4 2020).

- ”Vesti excelente pentru toti romanii! Salariul mediu nominal CRESTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CRESTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada post – pandemie. Cresterea economica in 2021, de care vor beneficia toti romanii, o sa fie peste toate estimarile de la inceputul…

- ”Vesti excelente pentru toti romanii! Salariul mediu nominal CRESTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CRESTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada post – pandemie. Cresterea economica in 2021, de care vor beneficia toti romanii, o sa fie peste toate estimarile de la inceputul…

- Indicele preturilor de consum, care masoara un cos de bunuri, costul energiei si al locuintelor, a urcat cu 4,2% fata de intervalul similar al anului trecut. Un sondaj realizat de Dow Jones anticipa o crestere de 3,6%. Cresterea de la luna la luna a fost de 0,8%, peste asteptarile de 0,2%. Excluzand…

- Companiile cu afaceri de sub 100.000 de euro anual au resimțit mai brutal efectele pandemiei anul trecut, jumatate dintre manageri considerand ca propria companie este afectata de Covid-19, iar scaderea afacerilor este, in acest caz, de 20% in Q4 2020, fața de Q2 2020, potrivit rezultatelor CONFIDEX…