Stiri pe aceeasi tema

- Speranta de viata in Romania a scazut semnificativ, in contextul pandemiei de COVID-19, si ramane cu mult sub media inregistrata la nivelul Uniunii Europene. Astfel, conform unui raport al Comisiei Europene privind situatia sanatatii in Romania, speranta de viata in Romania este cu aproape sase ani…

- Motivele pentru care s-a luat decizia ca Romania sa fie trimisa in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene sunt nerespectarea normelor UE referitoare la combaterea poluarii industriale și faptul ca nu a fost adoptat un program de control al poluarii atmosferice, potrivit unui comunicat al Comisiei…

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Iulia Scantei, afirma ca inainte ca PSD sa inceapa dezbaterile privind Constituția, social-democrații ar trebui sa-si reafirme angajamentul de a respecta Legea fundamentala, tratatele la care Romania este parte, precum si principiile care deriva din caracterul…

- O decizie istorica a Curtii Constitutionale poloneze, care afirma primatul dreptului polonez asupra dreptului european, a intrat in vigoare marti dupa publicarea sa in Monitorul Oficial, relateaza AFP. Aceasta decizie, emisa joi intr-un caz introdus de guvernul conservator polonez, ar putea ameninta…

- Comisarul european pentru piata interna Thierry Breton a subliniat luni ca nu crede ''nici pentru o secunda'' ca va avea loc o iesire a Poloniei din Uniunea Europeana ('Polexit'), dupa decizia de saptamâna trecuta a Curtii Constitutionale din Polonia conform careia unele…

- Comisia Europeana avertizeaza ca va lua masuri pentru respectarea principiilor fundamentale ale blocului comunitar. Totul a pornit de la decizia Curții Constituționale a Poloniei, potrivit careia unele articole din tratatele Uniunii Europene sunt incompatibile cu Constituția țarii.

- Comisia Europeana se asteapta la un raspuns al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), posibil cu sanctiuni, la cea mai recenta decizie a Curtii Constitutionale din Polonia conform careia unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu Constitutia tarii, transmite vineri Reuters.…

- Cea mai inalta jurisdictie poloneza, Curtea Constitutionala, a stabilit ca anumite articole ale tratatelor Uniunii Europene (UE) sunt ”incompatibile” cu Consttutia Poloniei, intr-o hotarare istorica, care ar putea ameninta finantarea europeana prevazuta pentru aceasta tara si sa-i puna in discutie…