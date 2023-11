Stiri pe aceeasi tema

- Inițiativa legislativa prin care sunt propuse pedepse mai dure daca o persoana condamnata la inchisoare nu se preda in 7 zile va fi prezentata in ședința de Guvern programata joi, 12 octombrie, a declarat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. „Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, așa cum i-am informat…

- N. Dumitrescu Așa cum se anunțase, joi dupa-amiaza, Consiliul Local Ploiești a fost convocat in ședința cu caracter extraordinar, cel mai important punct aflat pe ordinea de zi fiind acordarea subvenției la apa și caldura pentru ploieștenii care stau la bloc in iarna ce vine. Amanat de mai bine de doua…

- N. Dumitrescu Dupa aproape doua luni de așteptare de cand proiectul a tot fost amanat, maine se anunța a fi o zi decisiva in legislativul local ploieștean pe tema acordarii subvenției la apa calda și caldura pentru populație in iarna 2023-2024. Ieri, prin intermediul unui comunicat de presa, Primaria…

- Marți și miercuri (meciul de la Urlați), au avut loc partidele unei noi etape intermediare din Liga A Prahova, la fotbal, runda intermediara – ultima a turului care se desfașoara ”in timpul saptamanii” neaducand vreo mare surpriza majora, primele clasate obținand victorii pe linie. Au fost ceva emoții…

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, a decis convocarea Consiliului Local pentru data de 8 septembrie. Pe ordinea de zi se afla un singur proiect, si anume: 1. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza ale…

- N.Dumitrescu Avand in vedere distrugerile și victimele inregistrate in urma exploziilor produse, la sfarșitul saptamanii trecute, in județul vecin, la Crevedia, in vederea evitarii unor situații similare, și autoritațile prahovene s-au mobilizat. Astfel, așa cum a anunțat, ieri, prefectul județului…

- V. Stoica Pe 21 iulie, managerul Spitalului CF Ploiești, ec. Georgeta Radulescu, anunța ca in cadrul Spitalului General CF Ploiești a fost realizat proiectul de investiții „Sistem fotovoltaic cu invertor trifazat si panouri fotovoltaice”, cu fonduri de la Bugetul de Stat – 225.000 lei și din venituri…