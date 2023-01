Stiri pe aceeasi tema

Grupul elvetian Holcim, cel mai mare producator mondial de ciment, a anuntat miercuri ca a finalizarea iesirea de pe piata din Rusia, in conditiile in care si-a cedat activitatile din aceasta tara catre echipa de conducere locala, care le va opera sub un nume diferit, transmite Reuters.

Forte de ordine ruse au arestat miercuri un fugar, in varsta de 38 de ani, acuzat de ranirea prin impuscare a unui politist rus si suspectat, potrivit presei ruse, ca este un dezertor din grupul paramilitar Wagner care lupta in Ucraina, relateaza AFP.

Plafonarea prețului la 60 de dolari pentru petrolul rusesc transportat pe cale maritima, convenita de Grupul celor șapte națiuni și Australia, nu este serioasa și nu va face mare lucru pentru a descuraja Rusia sa porneasca un razboi in Ucraina, a declarat sambata președintele Volodimir Zelenski.

Reprezentantii statelor din cadrul Uniunii Europene au ajuns vineri seara la un acord de principiu privind plafonarea pretului petrolului din Rusia in coordonare cu Grupul G7, afirma oficiali de la Bruxelles citati de cotidianul Le Parisien și Mediafax.

Grupul G20 al principalelor economii ale lumii este "profund preocupat" de criza alimentara globala, potrivit unui proiect pentru o declaratie finala comuna a summitului de la Nusa Dua, in Indonezia, informeaza marti DPA, conform AGERPRES.

Grupul aeronautic european Airbus a accelerat livrarile in luna octombrie, ajungand la 495 de aeronave in primele zece luni, dupa ce a renuntat sa mai trimita doua aparate companiei Aeroflot, in urma sanctiunilor occidentale impuse Rusiei, transmite Reuters.

Grupul rus Gazprom a inceput testarea livrarii de gaze din zacamantul Kovykta, cel mai mare din estul Siberiei, catre conducta Power of Siberia, care transporta gaze spre China, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Grupul auto nipon Nissan vinde pentru un euro (0,97 dolari) activele sale din Rusia companiei ruse de stat NAMI, a anuntat marti Ministerul Comertului de la Moscova, transmite Reuters, scrie AGERPRES.