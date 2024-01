Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba radical. Un nou ciclon polar lovește Romania. De astazi temperaturile scad brusc și din a doua parte a zilei, ploile se transforma in ninsoare in aproape toata țara. Meteorologii anunța ninsori și in Capitala."Astazi asistam la o racire semnificativa a vremii in jumatatea de nord…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, arata ca, dupa cateva zile mai calduroase, incepand de vineri temperaturile vor fi intr-o scadere simțitoare. Pe langa temperaturile scazute, in zone extinse din țara vom avea ninsori, lapovița și polei.”Din punct de vedere termic, vorbim de temperaturi pozitive ziua,…

- Elena Mateescu a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiune „LIVE” cu Rotaru și Kiss, despre valul de ger care se va abate peste Romania. In țara, marți și miercuri se vor consemna temperaturi de pana la -20 de grade, spune directorul ANM, dar este posibil ca un astfel de episod sa se repete…

- Elena Mateescu, meteorolog ANM, a vorbit la Realitatea PLUS despre temperaturile anormale inregistrate astazi dar și despre valul de aer polar care ar urma sa intre in țara noastra chiar in urmatoarele zile."Astazi, o zi mai calda decat in mod obișnuit, temperaturile maxime se vor incadra intre 5-17…

- Noi alerte de la meteorologi. Un ciclon polar se indreapta spre Romania. Va fi ger, chiar și minus 15 grade Celsius in depresiuni. Vremea se va raci brusc incepand de duminica, mai intai in jumatatea nordica. Valul de aer polar va aduce vant puternic și viscol la munte, dar și ninsori puternice. Va…

- Vremea se schimba din nou cu cateva zile inainte de Craciun. Temperaturile vor incepe sa scada treptat, iar ninsorile vor cuprinde mai multe regiuni. De vina este un nou ciclon polar care aduce precipitații și frig in Romania.

- Vremea intra intr-un proces de racire, iar precipitațiile pun stapanire pe Romania, in weekend. La munte sunt așteptate ninsori, in timp ce in restul regiunilor va ploua abundent. Conform meteorologilor, valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale specifice pentru aceasta data.