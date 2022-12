După megasuccesul serialului Wednesday, filmat integral în România, NETFLIX o proclamă pe Jenna Ortega cea mai populară actriță Dupa succesul serialului Wednesday, filmat integral in Romania, NETFLIX o proclama pe Jenna Ortega cea mai populara actrița de pe celebra platforma de streaming. Filmul lui Tim Burton a avut cel mai bun debut din istoria NETFLIX pentru o serie in limba engleza. In prima saptamana de la lansare, ministeria Wednesday, ale carei episoade au fost filmate in mai multe locuri din Romania, inclusiv Castelul Bran, Casa Armatei din București, Gara Sinaia, Casa Monteoru, Bazinul de inot Dinamo, și Cantacuzino din Bușteni, a inregistrat 341 de milioane de ore de vizionare in prima saptamana. Producția … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși activeaza foarte intens in domeniul actoriei inca de la varste fragede, Jenna Ortega a devenit mai cunoscuta publicului in ultimii ani, iar acum, prin prisma rolului principal din serialul Wednesday, se poate spune ca popularitatea sa a explodat. De la lansarea noului serial produs de Tim Burton…

- Iluzionistul Victor Dorobantu a jucat rolul „Thing", celebra mana din „Familia Addams" si care este un personaj aparte si in serialul „Wednesday", productia care a stabilit un nou record pe platforma Netflix, avand cel mai bun debut pentru un serial in limba engleza. Serialul, alcatuit din opt episoade,…

- Primul și, momentan, singurul serial de televiziune regizat de Tim Burton, „Wednesday”, lansat in aceasta saptamana pe Netflix, a fost filmat și in Romania. Mai multe locații din București, Bușteni, Sinaia, folosite la filmari, au ieșit in evidența pentru publicul din țara.

- UPDATE, joi, 27 octombrie, ora 6:59 Barbatul a fost depistat de catre polițiștii Secției 19 in noaptea dintre miercuri și joi. Acesta urmeaza sa fie condus la sediul Brigazii Rutiere in vederea continuarii cercetarilor. Știrea inițiala: Tanarul care a fost surprins miercuri seara drogat in traficul…

- WhatsApp a cazut marți, numeroși utilizatori raportand ca serviciul de mesagerie deținut de Meta, compania mama a Facebook și Instagram, nu poate fi accesat. Site-ul downdetector care monitorizeaza problemele tehnice ale marilor rețele de socializare și aplicații de mesagerie a inceput sa inregistreze…

- La inceputul anului 2018, Profit.ro anunta ca RADEF a intrat in insolventa la cererea in principal a Fiscului, care avea de incasat peste 25 de milioane de lei. RADEF a pornit pe piata, dupa Revolutie, cu un portofoliu de aproximativ 600 de sali de cinematograf si mii de angajati, iar la momentul insolventei…

- Andreea Balan și-a avariat destul de bine Range Rover-ul sau Evoque dupa ce acroșat un Audi A6. S-a intamplat intr-o intersecție din București, din vina unui șofer care a intrat in intersecție pe culoarea roșie a semaforului. Atat solista cat și celalalt șofer nu au suferit leziuni și nu a fost nevoie…