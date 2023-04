După Mallorca, și în Barcelona se vrea reducerea numărului de turiști Autoritațile din Barcelona vor sa reduca cat mai curand numarul turiștilor. Potrivit acestora, numarul mare de vizitatori nu aduc capitalei Cataloniei nici o creștere economica majora, ci dimpotriva. Turismul poate oferi un impuls economic incredibil, dar poate fi, de asemenea, daunator pentru mediu și poate pune presiune asupra populațiilor locale. Puține locuri – fie ca este vorba de orașe, situri istorice, parcuri naționale sau țari intregi – sunt imune, atunci cand vine vorba despre efectele negative ale prea multor turiști care viziteaza un loc in același timp. De curand, dupa alte orașe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

