- Politistii au intocmit dosar penal, din oficiu, pentru savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase si lovire sau alte violente, in cazul unui elev de 15 ani care a folosit un spray lacrimogen la Colegiul Tehnic „Dimitrie…

- Potrivit IPJ Alba, “la data de 3 februarie 2024, in jurul orei 22.00, polițiștii din Zlatna au intervenit in incinta unei societați comerciale din localitatea Patrangeni, județul Alba, unde a fost semnalat faptul ca un barbat de 33 de ani, din Sri Lanka se manifesta agresiv. Din primele cercetari efectuate…

- O situație incredibila a avut loc, in cursul zilei de marți, in Sectorul 2 din Bucuresti. Este vorba despre un barbat care a fost reținut de polițiștii din Capitala și apoi plasat sub control judiciar, dupa ce ar fi lovit intenționat cu mașina un biciclist, pe o strada.

- Fostul politist Catalin Coman care a intrat luni dimineata peste o vecina in casa si a amenintat-o cu moartea a fost plasat sub control judiciar, a confirmat Politia Capitalei, potrivit Agerpres. Procurorii au renunțat la propunerea de arestare preventiva și au dispus eliberarea sa.Initial, Catalin…

