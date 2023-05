Stiri pe aceeasi tema

- O tanara care urma sa fie angajata unui parlamentar PNL a fost prinsa cu o țigara manuala, la intrarea din Palatul Parlamentului. Atenționata de SPP-iști ca va face un control antiterorist, fatav s-a panicat și s-a dus sa arunce la coș un pachet de țigari, care a atras atenția autoritaților. In pachet…

- USR vrea ca si senatorii si deputatii sa treaca prin filtrul de securitate la intrarea in Palatul Parlamentului, acest lucru fiind propus conducerii Camerei Deputatilor, a anuntat luni, liderul deputatilor partidului, Ionut Mosteanu. „Astazi vom avea o discutie in Biroul permanent legata de modificarea…

- Profesorii care protesteaza in București au ajuns și ei la Parlament, unde sunt manifestanții AUR. Liderii sindicali au indemnat oamenii sa renunțe la protest. Jandarmi au creat un cordon de securitate intre ei. Marsul salariatilor din invatamant va continua catre Palatul Parlamentului numai dupa ce…

- O femeie, care apare pe o lista cu colaboratorii AUR, a fost prinsa, miercuri, la controlul obligatoriu de la intrarea in sediul Parlamentului cu patru gloanțe. Muniția au confiscate imediat, iar accesul a fost blocat pentru o perioada. „In dimineața aceasta, un reprezentant al grupului AUR, a incercat…

- Adolescentul din Serbia care a ucis mai mulți elevi nu a consumat alcool sau droguri, conform analizelor toxicologice, informeaza publicația Nova. In timpul atacului, pe care il planificase minutios, el a tras 57 de focuri de arma. Iar, ținta a fost inclusiv fata pe care o placea. Vecinii tanarului…

- O femeie de 70 de ani a suferit multiple traumatisme dupa ce a fost prinsa, vineri, sub o masina, in timp ce se afla pe trotuar. „Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit cu doua autospeciale dotate cu modul de descarcerare pentru a scoate o femeie, in varsta de aproximativ 70…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat, luni, ca are informatii despre un alt centru universitar din Romania unde s-ar fi refolosit stimulatoare cardiace pe parcursul ultimilor 14 ani. Luni, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Parlamentului, Ungureanu a precizat ca marti va prezenta…

- Polonia a blocat, vineri, o noua serie de sanctiuni europene menite sa loveasca economia Rusiei pentru invazia ei asupra Ucrainei, invazie declansata in urma cu exact un an, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles. Un pachet „foarte substantial” de sanctiuni ce includeau noi restrictii pentru exporturi…