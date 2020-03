Stiri pe aceeasi tema

- Manolo Gabbiadini, atacantul echipei Sampdoria, a fost diagnosticat cu coronavirus. El este al doilea jucator din Serie A testat pozitiv, dupa Daniele Rugani.„Sampdoria anunta ca jucatorul Manolo Gabbiadini a fost testat pozitiv cu COVID-19. Are o febra usoara, dar se simte bine. Clubul demareaza…

- Formula 1 este afectata de coronavirus. Un mecanic de laMcLaren a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Astfel, echipa britanica a anunțat ca se retrage din prima cursa a sezonului 2020, Marele Premiu al Australiei, de la Melbourne."Un membru al echipei a fost depistat pozitiv și ulterior plasat in carantina.…

- Coronavirusul a ajuns și in cel mai bogat campionat din lume, Premier League. La care se adauga inca unul din Serie A. Gabbiadini, de la Sampdoria. Nimeni nu e protejat in aceasta pandemie ucigașa de coronavirus. Dupa ce Daniele Rugani, de la Juventus, a fost depistat pozitiv, alți patru jucatori din…

- Boala nu ocoleste pe nimeni indiferent de pozitia sociala sau de cea financiara. Ultimele vesti vin tocmai din Australia, acolo unde se afla actorul Tom Hanks impreuna cu sotia lui Rita si care au fost testati pozitiv cu cotonavirus. „Buna tuturor. Eu si Rita suntem in Australia. Ne-am simtit putin…

- Epidemia de coronavirus a cauzat moartea a mai mult de 1.000 de persoane in afara Chinei continentale, mai exact 1.115, potrivit unei recenzii facute marti de AFP citand cifre oficiale. Virusul a provocat moartea a 631 de persoane in total in Peninsula, cea mai afectata tara din Europa, a doua in…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, care a calatorit din Italia in Romania cu același autocar cu suceveanul diagnosticat cu coronavirus, a fost confirmat pozitiv. Potrivit unei informari a Grupului de Comunicare Strategica, barbatul de 51 de ani a fost contact direct al suceveanului in varsta de 71 ...

- O femeie in varsta de 51 de ani, care a calatorit din Italia in Romania cu același autocar cu suceveanul diagnosticat cu coronavirus, a fost confirmata pozitiv. Potrivit unei informari a Grupului de Comunicare Strategica, femeia a fost contact direct al barbatului in varsta de 71 de ani, din ...

- Trei cetațeni romani din Italia au fost depistați pozitiv cu virusul COVID-19. Cei trei sunt din provincia Trevizo, din Cremona și Bologna, informeaza MAE. In primul caz este vorba despre un cetațean cu dubșa cetațenie, romana și a Republicii Moldova. MAE reitereaza importanța respectarii cu strictețe…