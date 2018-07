Vineri, 20 iulie 2018, FC Petrolul Ploiești a bifat ultimul meci-test din stagiul de pregatire de la Terme Catez, din Slovenia, care s-a terminat, practic, in Croația, țara in care s-a disputat un al doilea amical consecutiv, dupa cel de marți, 17 iulie, cu HNK Gorica. Slaven Belupo, a șasea clasata in sezonul trecut al […]