După energizante, urmează țigara electronică. Dispozitivele de vaping, chiar și fără nicotină, interzise minorilor Utilizarea dispozitivelor electronice, cu sau fara tutun, in spatiile publice, este interzisa persoanelor sub 18 ani, iar agentii economici risca sa fie amendati contraventional cu pana la 15.000 de lei si sanctiunea complementara de inchidere a unitatii daca vand astfel de produse minorilor, prevede un proiect adoptat marti de Senat. Proiectul, initiat de parlamentari PNL, […]

