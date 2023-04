Doi parinți din Prahova au fost arestați preventiv sub acuzația de omor asupra unui membru de familie, la doi ani de la comiterea faptei. Horia și Diana Mihai sunt acuzați ca și-au ucis copilul in varsta de un an. Doi ani de zile a fost ținuta ancheta la sertar, la Parchetul de pe langa Judecatoria […] The post Dupa doi ani de la crima, doi parinți din Prahova au fost arestați pentru ca și-au omorat copilul. L-au bagat in cada cu apa oparita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .