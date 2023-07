După Ciolacu, merge și un meci. Viktor Orban, în tribună la Sepsi – FCU Craiova Viktor Orban se afla in Romania inca de miercuri pentru a participa la ediția din acest an a Universitații de Vara „Tusvanyos” de la Baile Tușnad și a profitat de ocazie sa asiste la partida dintre Sepsi și FCU Craiova. De altfel, nici nu este pentru prima data cand premierul Ungariei vine la un meci al lui Sepsi, echipa care in anul 2022 a primit un ajutor important de la Guvernul ungar de peste 6 milioane de euro, potrivit gsp.ro. Viktor Orban a putut fi vazut alaturi de patronul clubului din Sfantul Gheorghe, Laszlo Dioszegi, in timpul transmiei live a partidei pe un post tv. Premierul ungar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

