- TaiK lanseaza videoclipul piesei “Lasa-ma”, in colaborare cu Thalida. Piesa face parte de pe albumul “Dau Palme”, albumul de debut al artistului. “Lasa-ma” este produsa chiar de Taik in studioul OMG Production, iar videoclipul este regizat de Marco Barbu. “”Lasa-ma” este o piesa cu mesaj la care am…

- Pentru ca e vara, vacanța și toata lumea e pusa pe disracție, piesele noi vin pe banda rulanta și sunt numai potrivite pentru aceasta perioada dar și pentru cea care va urma. BiBi feat. Izabele Simion și Codruța Filip s-au pus pe treaba și lanseaza azi o piesa demna de cea mai tare petrecere – “Cand…

- Dupa cum ne-a obișnuit, Mario Joy revine in atenția fanilor vara aceasta cu o dubla surpriza. Prima dintre acestea se numește ”Remember” și este, dupa cum spune artistul, o piesa de vara, foarte antrenanta, care te va face sa dansezi de la prima ascultare. Interpretul hitului ”California” revine și…

- Lidia Buble iși surprinde fanii cu un featuring fresh, alaturi de artistul, compozitorul și caștigatorul a patru premii Latin Grammy, Lenier, pentru o super piesa pe ritmuri de bachata. Sangre caliente, dorința, pasiunea și mișcarile de dans senzuale descriu in totalitate „Robandote un beso”, un single…

- Controversata, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single, “Scandal”, in colaborare cu HVNDS. Piesa, un mix de stiluri muzicale rock-trap este un adevarat manifesto al rebelilor, al celor care nu respecta regulile și care vor sa iși faca vocea auzita. “Scandal” a fost compusa de…

- Georgian Margarit este un nume insemnat in industria muzicala din Romania, atat in postura de solist cat și in cea de compozitor, cu o serie de piese in palmares care au avut succes atat pe plan local, cat și internațional.

- Jon Batiste a facut echipa cu Coca-Cola și a distribuit noua piesa „Be Who You Are (Real Magic)” – lansand cel de-al doilea sezon al COKE STUDIO. Melodia marcheaza prima piesa originala lansata de COKE STUDIO și incepe cel de-al doilea sezon al platformei sale muzicale globale, conceputa pentru a uni…

- Cel mai frumos cadou muzical vine in ziua de 1 Iunie direct de la trupa Bere Gratis. “Ce mai faci, copile?” este o piesa de suflet, Bere Gratis și Teodora, menita sa emoționeze sufletele tuturor parinților. Noua melodie Bere Gratis se lanseaza in colaborare cu Sprint Music & My List. “Formația Bere…