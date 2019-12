Dupa ce a incheiat cu SUA un "armistitiu", China suspenda taxele suplimentare la produsele americane

China a suspendat taxele vamale suplimentare asupra produselor americane - taxe ce urmau sa intre in vigoare duminica - dupa anuntul facut vineri de Beijing si Washington privind incheierea unui "armistitiu" in razboiul lor comercial.



Astfel, China a suspendat intrarea in vigoare a unor taxe de 10% si 5% asupra unor importuri americane si "ea continua sa suspende taxele suplimentare asupra autoturismelor si pieselor detasate fabricate in SUA", a anuntat duminica Ministerul de Finante chinez.



Aceasta masura survine dupa anularea de catre presedintele american Donald Trump a…