Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza transformata in tragedie: Costumat in Mos Craciun, un tanar rus a cazut de la etajul 24 al unei cladiri, in fața soției și a copiluluiSurpriza transformata in tragedie, in Rusia. Un barbat costumat in Moș Craciun a murit in mod tragic, dupa ce a cazut de la etajul 24 al unui bloc. Barbatul,…

- Veste trista pentru Sorinel Copilul de Aur. Cu doar cateva zile inainte de Craciun, artistul și-a aflat sentința. Cantarețul a fost condamnat pentru pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, dar și pentru savarsirea infractiunii de detinere,…

- Damian Draghici a luat decizia de a ține post negru timp de 7 zile și a baut numai apa. Celebrul artist a dezvaluit cate kilograme a slabit intr-o saptamana, dar și ce va consuma dupa acest post strict.Damian Draghici a ținut post negru timp de 7 zile și nu a baut decat apa. Cantarețul a slabit 5,5…

- Bogdan de la Ploiești a facut un gest induioșator la un concert pe care l-a onorat, asta dupa ce o fana a inceput sa planga. Cantarețul de manele a filmat tot momentul și l-a publicat pe rețelele de socializare. Iata ce a facut artistul la eveniment!

- Un barbat din Botosani si-a taiat venele cu flexul, sambata, dupa ce s-a diagnosticat singur cu cancer, cautand explicatia unor simptome pe internet. Barbatul i-a spus sotiei sale ca merge sa puna lemne pe foc la centrala. Apoi i-a trimis un mesaj sotiei sale prin care isi cerea scuze pentru ceea ce…

- Se spune ca iubirea invinge orice, iar acest lucru a fost demonstrat in totalitate de Oana Zavoranu și Alex Ashraf. Cei doi indragostiți au decis sa dea uitarii tot trecutul ce le-a facut rau și au convenit sa iși mai acorde o șansa. Astfel, cei doi sunt mai fericiți ca niciodata și traiesc momente…

- Dorian Popa a luat decizia sa plece din țara pentru urmatoarele zile. Celebrul creator de conținut și artist a dezvaluit și motivul pentru care și-a facut bagajele și a parasit Romania.Deși nu se afla intr-o situație placuta, Dorian Popa nu a stat prea mult pe ganduri și și-a facut bagajele pentru a…