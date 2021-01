Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel le cere ierarhilor Bisericii Ortodoxe Romane sa distribuie, in eparhiile lor, o broșura despre vaccin și vaccinare primita de la Ministerul Sanatații. Dupa ce Ministerul Sanatații s-a laudat ca incheie saptamana cu „bucurie și multa speranța” dupa decizia Preafericitului Daniel,…

- Președintele Asociației Municipiilor din Romania, Emil Boc, e nemulțumit de ordonanța care prevede ca administrațiile locale trebuie sa inființeze și sa doteze centrele de vaccinare anti-Covid-19, fara ca documentul sa prevada și sursa de bani. A ieșit lumea in strada pentru cumnata lui NICULAE BADALAU!…

- ​Președintele Asociației Municipiilor din România, Emil Boc, e nemulțumit de ordonanța care prevede ca administrațiile locale trebuie sa înființeze și sa doteze centrele de vaccinare anti-Covid-19, fara ca documentul sa prevada și sursa de bani.„Acea OUG redactata de Ministerul…

- Asociația Municipiilor din Romania, condusa de Emil Boc, ataca prevederile proiectului Ordonantei de urgenta inițiat de catre Ministerul Sanatații cu privire la unele masuri pentru organizarea, dotarea și operationalizarea centrelor de vaccinare precum și pentru plata personalului medico-sanitar…

- Asociația Municipiilor din Romania, condusa chiar de un primar liberal, Emil Boc, acuza Guvernul și Ministerul Sanatații ca ii obliga sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare, precum și sa asigure plata personalului medico-sanitar din aceste centre, fara a le fi alocate și resursele financiare…

- Ministerul Sanatații (MS) anunța finalizarea distribuției dozelor de vaccin gripal achiziționate pentru derularea campaniei de vaccinare antigripala din sezonul 2020-2021. Ultimele 540.000 doze de vaccin gripal vor ajunge in aceste zile la direcțiile de sanatate publica și, mai apoi, in cabinetele medicilor…

- Șefa Direcției de Sanatate Publica Constanța recunoaște ca a raportat oficial mai puține teste COVID decat cele efectuate in realitate. La București au fost trimise doar datele referitoare la testele COVID facute in spitalele de stat, recunoscute de Ministerul Sanatații, nu și cele facute in unitațile…

- Guvernul a alocat 65 de milioane de lei pentru achiziția de Remdesivir, medicamentul folosit in tratamentul pacienților cu Covid, prin contractul incheiat la nivelul Uniunii Europene cu compania Gilead, potrivit g4media.ro. ,,In scopul asigurarii accesului egal la acest medicament al tuturor paciențlor…