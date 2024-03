Stiri pe aceeasi tema

- Halterofila Loredana Toma așteapta luna aprilie pentru anunțul oficial al calificarii sale la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva vine dupa o perioada extrem de grea, in care a vrut sa renunțe la sport și s-a luptat cu depresia. Loredana Toma, cea mai buna halterofila din Romania, se pregatește…

- Presedintele Klaus Iohannis participa luni, la Paris, impreuna cu o serie de lideri aliati, la o reuniune de lucru privind razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si intensificarea eforturilor pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Pentru Klaus Iohannis, intalnirea vine in contextul…

- Andreea Beatrice Ana a afirmat, joi seara, dupa ce a cucerit titlul continental la cat. 55 kg, la Europenele de lupte pentru seniori de la Bucuresti, ca aurul se simte cel mai bine cand il castigi acasa. „Acesta este al treilea titlu european consecutiv pentru mine, dar ma bucura cel mai tare ca este…

- Anul acesta marcam Ziua Naționala Brancuși printr-un eveniment cu totul deosebit. Avem bucuria sa va anunțam ca sosește in premiera in Romania și va putea fi vizitata in exclusivitate la Galeriile Artmark o lucrare realizata de sculptor in 1905-1906, „Bustul unui patron de restaurant (Portretul lui…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, miercuri, la Gala Sportului Romanesc 2023, ca de la acest an are asteptari foarte mari de la sportivii romani care vor participa la Jocurile Olimpice de la Paris. "Nu pot sa am asteptari decat la superlativ in 2024, pentru ca…

- Expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale”, evenimentul care a ținut capul de afiș in anul in care Timișoara a deținut titlul de capitala europeana a culturii cu opere ale marelui sculptor, din perioada de tinerețe, realizate in Romania, dar și sculpturi aflate la Centre Pompidou…

- Finalele ediției 2024 a Rugby Europe Championship vor avea loc pe Stadionul „Jean Bouin” din Paris, toate cele patru partide de clasament fiind programate pe 17 martie. Romania este in grupa B, alaturi de Polonia, Belgia și Portugalia.Finalele ediției 2024 a Rugby Europe Championship vor avea loc…

- Crina Pintea nu și-a putut stapani lacrimile dupa ultimul meci jucat de Romania la Campionatul Mondial. Tricolorele au invins Polonia, dar au ratat calificarea la turneul preolimpic din primavara anului viitor, iar pivotul Romaniei și-a exprimat dezamagirea pentru neindeplinierea acestui obiectiv. Pivotul…