- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat luni ca se teme de o "integrare de facto" in Rusia a regiunilor Ucrainei necontrolate de Kiev, noteaza AFP preluat de agerpres. "Sunt din ce in ce mai ingrijorat de situatia din regiunile care nu sunt controlate de Kiev, deoarece acestea se indeparteaza…

- NATO a anunțat vineri semnarea pe viitor a unui acord cu Ucraina pentru a-și consolida cooperarea împotriva atacurilor cibernetice, la câteva ore dupa un vast atacat informatic care a vizat mai multe ministere ucrainene, potrivit AFP.Acordul, care va fi semnat „în zilele…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina pentru o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de autoritatile de la Kiev, intr-un maxim de tensiune cu Rusia vecina, transmite AFP. De mai multe saptamani, Moscova este acuzata ca a desfasurat trupe la frontiera de est a Ucrainei…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a avertizat Rusia ca orice provocare sau agresiune impotriva Ucrainei va avea consecinte grave, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Borrell a transmis un mesaj Moscovei inainte de intalnirile pe care le va avea miercuri cu oficialitati ucrainene."Uniunea…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Rusia nu are de gând sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sâmbata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmit Reuters și news.ro. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un…